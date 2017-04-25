Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gelen ihbar üzerine Bademli Mahallesi’nde bulunan bir kamyonu inceleme altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kamyonda göçmenlerin bulunduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kamyon kasasında bulunan 42 Suriye ve 18 Afgan uyruklu 60 göçmeni gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken kamyonda yapılan aramalarda 22 can yeleği ele geçirildi.