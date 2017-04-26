TSK tarafından Hakkari'nin Çukurca bölgesinde bu sabah düzenlenen hava harekatında altı PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.Güvenlik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Çukurca'da Güven Dağı'nın güney kesiminde İHA'larla tespit edilen altı PKK'lı düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Harekatta iki sığınağın da kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'de 6 terörist öldürüldü
26.04.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari' nin Çukurca İlçesi'nde Güven Dağı'nın güney kesiminde İHA' larla tespit edilen 6 PKK' lı düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, 2 sığınak 1 mağara da imha edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hakkari,Çukurca,PKK,
467903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467903.aspx
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