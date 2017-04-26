Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından Hakkari'nin Çukurca bölgesinde bu sabah düzenlenen hava harekatında altı PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.Güvenlik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Çukurca'da Güven Dağı'nın güney kesiminde İHA'larla tespit edilen altı PKK'lı düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Harekatta iki sığınağın da kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.