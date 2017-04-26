Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinde 65 yaşındaki Mustafa Gök’ün işlettiği kuyumcu dükkanına girerek, kuyumcuyu çekiçle öldüren sonra da dükkanı talan eden zanlının peşine düştü. Çevredeki iş yerleri kameraları ve MOBESE’lerden alınan görüntüler incelenerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan soruşturma neticesinde şüpheler, güvenlik kamerası sistemleri ve bilgisayar parçaları sattığı belirlenen 28 yaşındaki Mehmet K. üzerinde yoğunlaştı. Zanlının cinayetten sonra Mersin’in Erdemli ilçesine geldiği ve geri Afşin’e döndüğü belirlenince, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleriyle devam ettirdi.

Erdemli’de yapılan incelemede zanlının burada 33 VLL 99 plakalı otomobili satın aldığını belirleyen Erdemli Asayiş Bürosu, aracın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler otomobili park halinde bulduğu Akdeniz Mahallesi’nden alarak emniyet müdürlüğü bahçesine getirip inceleme altına aldı. Yapılan incelemede otomobilin bagajındaki çantadan yaklaşık 7 kilo ağırlığında 489 adet bilezik, 20 bin lira nakit para ve 185 Euro çıktı.

Cinayet ve gasp olayına karışan zanlı Mehmet K. de polis tarafından Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanılan çekiç ise zanlının iş yerinden çıktı.