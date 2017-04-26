Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 4.9 şiddetinde biri Selendi diğeri Şehzadeler ilçesi olmak üzere iki deprem ve artçılarla sallanan Manisa'da bugün 11.03'te merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, 3.9 şiddetinde meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif bir şekilde

ADIYAMAN'DA SALLANDI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi olarak saptadığı saat 11.26'da, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.