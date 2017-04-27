Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 477. Sokak'ta sürücüleri tarafından art arda park edilen otomobiller, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Yanan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle söndürülen yangın sonrası otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası araçları kundakladığı öne sürülen kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlattı.