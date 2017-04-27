Boyabat ilçesinden Gerze ilçesi istikametine giden Davut Gülmez (45) idaresindeki 05 ED 404 plakalı kamyon, Tangal mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada devrilen aracın sürücüsü Gülmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.