Boyabat ilçesinden Gerze ilçesi istikametine giden Davut Gülmez (45) idaresindeki 05 ED 404 plakalı kamyon, Tangal mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada devrilen aracın sürücüsü Gülmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Devrilen kamyonun sürücüsü öldü
27.04.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : sinop,haberler,kaza,sürücü,öldü,
468275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468275.aspx
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