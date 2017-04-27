Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi 202. sokakta mahalle sakinleri tarafından bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cesedin bulunduğu alan güvenlik şeridine alınırken, ceset etrafında incelemelerde bulunuldu. Olay yerinde bulunan tüfekle intihar ettiği düşünülen şahsın kimliği henüz tespit edilemezken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.