Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki yetimlere, "funtas" adı verilen su arabalarından dağıttı.

Darfur'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştıran İHH ekipleri, Güney Darfur eyaletinin yönetim merkezi Nyala'da da 70 yetime, yöre halkının "funtas" adını verdiği su arabası hediye etti.

Türk Hava Yollarının (THY) da desteklediği proje kapsamında düzenlenen dağıtım törenine, İHH ekibi ve Güney Darfur Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Müsteşarı İsa Muhammed Abdullah katıldı.

Abdullah, AA muhabirine açıklamasında, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin temelinin çok eski olduğuna değindi.

Afrika'da, Türkiye'ye sevginin her geçen gün arttığını kaydeden Abdullah, "Bugün bu topraklarda Türkleri görmek bizler için yabancı bir durum değildir. Özellikle Darfur'da yapılan bu yardımlar insanlarımızı çok memnun ediyor." dedi.

Desteklenen yetimlerin yüzündeki tebessümün kendisini çok mutlu ettiğini belirten Abdullah, "Çocuklarımız her gün 350 litre kapasiteli depolarına su dolduracak ve kenar mahallelerde satacak. Böylece akşam evlerine giderken elleri boş gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Su arabası hediye edilen yetimlerden İslam Süleyman Muhammed de "İHH ve THY ekipleri beni ve ailemi ne kadar mutlu etti tarif edemem. Bu su arabasına gerçekten çok ihtiyacım vardı. Benim artık bir işim var. Gündüzleri sokaklarda Nyalalılara su satacağım." diye konuştu.