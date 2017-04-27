Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Nepal’de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın 5 kişilik ekibi, düzenlenen piknikte yetim çocuklarla buluştu.

Ekiptekiler, İHH’nın bu ülkedeki partner kuruluşu olan Nepal Elhira Eğitim Derneği tarafından nüfusunun yüzde 20’si Müslümanlardan oluşan Biratnagar kentinin İtahari kasabasında organize edilen piknikte, inşaatı 2014 yılında İHH tarafından tamamlanan Ali Ramazan ve Meryem Üstünsoy Yetimhanesi’nde kalan 50 yetim çocuk ile bu çocuklarla aynı okulda eğitim gören 30 fakir öğrenci bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklar, şiirler, ilahiler okudu, Arapça, İngilizce, Urduca ve Nepalce hazırladıkları çeşitli sunumlar yaptı. İHH ekibi ve çocuklar daha sonra lunaparka giderek, burada kanoya, gondola ve dönme dolaba bindi. Hayatlarında ilk defa lunaparka giden yetim çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi. Öğle yemeğinin ardından yetim çocuklar ile okul arkadaşları çeşitli oyunlar oynadı ve Türkiye’den gelen palyaçonun gösterilerini büyük beğeni ile izledi.

Günün sonunda pikniğe katılan çocuklara çeşitli oyuncaklar, İHH logolu tişörtler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, piknik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH’nın bu yıl içerisinde aralarında Nepal’in de bulunduğu birçok ülkede yaklaşık 200 bin çocuğu Yetim Dayanışma Günleri kapsamında sevindirdiğini söyledi.

Piknikte 80 Nepalli yetimle bir araya geldiklerini belirten Çelik, “İHH olarak insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunun farkındayız. Babalarından bir şekilde ayrı kalmış yetim çocukların eğitimi ile ilgilenmek biraz daha önem kazanıyor. İslam dini ve peygamberimiz Hz. Muhammed yetimler ve onların eğitimi konusunda son derece önemli uyarılarda bulunuyor. Kur'an’da insanların ve özellikle de yetimlerin eğitimi ile alakalı özel bölümler var. İHH Türkiye de dahil olmak üzere 57 ülkede 80 bine yakın yetim çocuğu himaye ediyoruz. İHH olarak yetim kardeşlerimizin üniversiteye kadar olan masraflarını karşılamayı içeren bir proje ile yürüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye İslam ümmetinin umudu konumunda"

Nepal Elhira Eğitim Derneği Genel Sekreteri Gulam Resul uzun bir zamandır Nepalli yetim çocuklara sahip çıkan İHH’ya, bu ülkeye gelen ekibine ve Türkiyeli Müslümanlara teşekkür etti.

Nepal’de devlet okullarının yetersiz, özel okulların ise çok pahalı olduğuna dikkati çeken Resul, "Yetimlerimizin eğitimi için biz kendi okullarımızı kurduk. Yetimlerin yanı sıra bu okullara fakir çocukları da kabul ediyoruz. Yetimlerin eğitim ve barınma masraflarını üstleniyoruz. Ancak, fedakarca çalışan hocalarımızın maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Bize her konuda destek veren Türkiyeli kardeşlerimizden bu konuda da yardım bekliyoruz. Türkiye İslam ümmetinin umudu konumunda. Yıllardır bize ve Nepal’e olan destekleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

Mücahit İslam isimli 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi yetim çocuk, pikniğe katılmanın kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. İslam, “Hayatımda ilk kez kanoya, gondola ve dönme dolaba bindim. Bugün çok eğlendim." dedi.

Ziyaül Hak adlı 7 sınıf öğrencisi ise "Piknik çok güzel. İHH’ya, Türkiyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ekiptekiler önceki gün de Biratnagar'ın Jahama isimli köyünde 40 yetim çocuğa hijyen kiti, kırtasiye seti ve para yardımında bulundu. Köyün çocuklarının eğitim gördüğü medreseye 500 dolar bağışta bulunuldu. İHH ekibi aynı köydeki başka bir medreseyi de ziyaret ederek, buraya da 200 dolar bağış yaptı.