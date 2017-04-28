Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda cesedin 26 yaşındaki Durmuş Köse'ye ait olduğu tespit edildi. Köse'den 23 Nisan'dan beri haber alamayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Durmuş Köse'nin kesin ölüm nedeni, savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak. Güzelyurt Mahallesi'ndeki tepelik arazide erkek cesedi olduğu ihbarını alan polis, olay yerindeki inceleme sırasında cesedin yakınında pompalı tüfek bulmuştu.