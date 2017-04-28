Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, eski eşi İlknur Memik'in İstanbul'daki evinde öldürülmesinin ardından şüpheli olarak aranan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte yol kontrolü sırasında memleketi Kastamonu'ya giderken yakaladığı şüpheli, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.



- Olay

Dün İlknur Memik'in, evinden silah sesleri duyulması üzerine, komşuları ve akrabaları eve gelmiş, Memik'i kanlar içinde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Daha sonra eve gelen sağlık ekipleri, Memik'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Memik'in eski eşi S.Ö'nün (65) elinde silahla evden çıkıp bir otomobile binerek kaçtığı ifade edilmişti.