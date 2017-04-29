Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevda KILIÇ - İSTANBUL

Sosyal medya kullanmayanımız yoktur herhalde; Facebook, Twitter, Instagram... Çağımızın iletişim ağında ilk sırayı alır kendileri... Zaman ve mekân sınırlaması olmayan, paylaşmanın, tartışmanın, eleştirmenin esas olduğu bu platformda olup bitene yetişmek neredeyse imkansız.

Ama bazı trajikomik paylaşımlar var ki onları hayatımızın her alanında kullanır olduk. Caps’lere konu olan bu paylaşımların arasında neler neler yok ki... Malum medyaya yetişmek zor ama biz sizler için en çok kullanılan o zeka küpü paylaşımlardan birkaçını derledik...

Babamı “Hain Kostok” öldürdü!

Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın babasının ölümü ile ilgili verdiği çelişkili demeçler de gündemden düşmüyor. Bir türlü karar veremeyen Ahmet Özal’a sosyal medyada oluşturulan mizahi tepkilerden birkaçı şöyle: Babamın ölümünde Fidel Castro ile ilgili şüphelerim var. Babamı Trump zehirledi. Babamı Hint derin devleti öldürdü. Babamı Ersun Yanal öldürdü...

Bonus saçlı ressam artık daha da ünlü

Ünlü ressam Bob Ross’u es geçemezdik. Hatırlarsanız bir zamanlar TRT’de çıkan bonus saçlı ressam amca olarak tanınır kendileri... Ross, çok kısa zamanda muhteşem resimler yapan bir ressam. Her ne kadar birçok ressam resim yapma kurallarına uymadığı için kendisine karşı çıksa da Bob Ross çok sevilen bir isimdir. Yaptığı resimler kadar, resim yaparken söylediği sözler de akıllarda kalmıştır ki bu konuda da bizim sosyal medya kahramanlarımız boş durmamıştır...

Dünya yıldızı bile çıkardık

Nusret’in ünü malumunuz, ülkemizin sınırlarını da aştı, yabancı sosyal medya hesaplarının da paylaşımlarında kendileri... Nusret’in dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan tuz dökme fotoğrafıyla ilgili yapılanların haddi hesabı yok. Son bomba Fransa İçişleri Bakanlığından geldi. Nusret resmen politikaya da girmişti artık. Halk sandık başına bu yolla çağırıldı...

CAHİLSİN ile ortalığı yıktı

Prof Dr. İlber Ortaylı’nın capslerini sosyal medyada görmeyen yoktur herhalde. “Çok cahilsin keşke ölsen; ne dedi, bu bir şey dedi, benim Cahilcem yok; en az 5 kitap yazmayan cahildir, muhatap olmam; görüyorum ki aramıza yeni cahiller katılmış; şu belediye otobüsü senden daha akıllı; kim cahil olmak ister, gözlerinden cahillik akıyor, keşke ölsen, hobi olarak mı cahilsin yoksa ek gelir mi sağlıyorsun; bak şu kent komple cahil, keşke yıkılsa; rica ediyorum, 3 üniversite bitirmemiş adam beni taşımasın” bunlardan bazıları...

‘Bu ne cesaret ya Rabbi...” dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstererek Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan için attığı o Tweet: “Bu ne cesarettir ya Rabbi, seni tanımak istiyorum yiğidim. Beni mutlaka ara”... Gökçek’in bu Tweeti de caps’lere ilham kaynağı oldu. Caps’çilerin elinde mizah şölenine dönüşen sözler sosyal medyada hâlâ güldürmeye devam ediyor...

Namıdiğer ‘Balkona bayrak asan dayı’

Salih Tahtalıoğlu... Onu isim olarak bilmeyiz ama internet kullananlarımızın çoğu bir şekilde onunla karşılaşmıştır. Kendisi haberlere bile konu oldu... Peki Salih Amca’yı sosyal medya fenomeni yapan olay neydi? Bizim Salih Amca, Balıkesir Dursunbey’de yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da yapmış olduğu çağrıya kayıtsız kalmıyor ve Türk bayrağını kaptığı gibi de balkona koşuyor... Sonrası malumunuz Salih Amca hepimizin millî gururu olduğu bir sosyal medya fenomenine dönüşüyor... Her sevinçte bayrağı asan dayımız aynı kalıyor, bayraklar değişiyor.