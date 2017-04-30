Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 23 
İzmir: Az bulutlu ve açık 28 
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu ve açık 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık 26 
Samsun: Az bulutlu 18 
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 20 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26 