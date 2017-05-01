Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Van'ın Akçaören Köyü'nde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaş panik halinde sokaklara döküldü

2 AYRI DEPREM DAHA

Van merkez Tuşba ilçelerinde 3.7 ile 3.1 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 05:23 ile 05:39'da merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören ile Koçköy Mahallesi'nde 3.7 ile 3.1 büyüklüğünde 2 depremin meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenild