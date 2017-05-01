Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de vatandaşlar, mayıs ayının ilk gününde kayak yapmanın keyfini sürdü.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, sezon kapanmadan önce son kez kayak yaptı.

Zirveden hep birlikte kayarak renkli görüntüler oluşturan kayakseverler, Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ayda kayak yapılmadığını vurguladı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezde şu anda bir metrenin üzerinde kar var. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu da ülkemizin ve memleketimizin güzelliklerinden biri." ifadelerini kullandı.