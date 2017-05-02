Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde terzi D.A. ile dükkanına gelen M.E.G. arasında tartışma çıktı. D.A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaklaşık 5 bin lira borçlu olduğu M.E.G'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada M.E.G. vücudunun bazı bölgelerinden, D.A'ya engel olmak isteyen eşi Z.A. ise elinden yaralandı. Aracına binerek olay yerinden uzaklaşan M.E.G, tedavi olmak için özel bir hastaneye gitti. Daha sonra başka bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alınan M.E.G'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Yolda gördüğü bir polis ekibini durdurup yardım isteyen Z.A. ise sağlık görevlilerince Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. D.A. da ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.