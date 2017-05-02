Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır hattındaki birliklerin sınır boyunda titizlikle yaptığı gözetimde sınırı geçen bir grup, termal kamerayla tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2'si çocuk 21 yetişkin olmak üzere toplam 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu kaçak mültecileri yakaladı. Mülteciler sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Uzun zaman yemek yemeyen ve aç kaldıkları öğrenilen mültecilere sıcak yemek ve süt ikram edildi. Daha sonra şahıslar Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

