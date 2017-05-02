Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi.

Afrika'nın zengin kaynaklara sahip bir kıta olduğunun altını çizen Iyd, "Türkiye tarım alanında çok gelişmiş bir ülke. Türkiye ve Afrika arasındaki ortaklık bir kazan-kazan durumudur. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Somali ve Türkiye arasındaki ticaretin arttığını aktaran Iyd, "Geçen yıl 200 milyon dolara yakın bir ticaret hacmine ulaşıldı. Bu hacim daha da büyüyecek." dedi.

Iyd, Türk Hava Yolları'nın ülkeye kargo uçuşlarını da başlattığını hatırlatarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin özellikle tarımsal ticaretin söz konusu uçuşlarla daha artacağını vurguladı.

Türk balıkçılara çağrı

Türk yatırımcılar için Somali'de önemli fırsatlar olduğuna dikkati çeken Iyd, özellikle balıkçılık sektörünün yatırımcılar için büyük potansiyel taşıdığını kaydetti.

Iyd, Somali'nin Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu belirterek, "Somali zengin balık miktarına sahip bir ülke. Dolayısıyla çok miktarda balık üretme şansımız var. Türk balıkçılarını Somali'ye gelmeye ve balıklar yaşlanmadan onları avlamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Said Hüseyin Iyd, Türkiye'nin Sudan'da tarımsal arazi kiraladığının hatırlatılması üzerine, "Konuyla ilgili tüm fikirler masada. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Ankara ziyareti sırasında Tarım Bakanıyla bu projelere ilişkin bir görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.