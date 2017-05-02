Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z.(41) ile H.K.(27) arasında kavga çıktı. H.K. kavga sırasında tüfekle havaya ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya girdiği ileri sürülen Ö.Y.(32) karnından ve sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. B.Z. de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Ö.Y.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen B.Z. ile olayda tüfek kullanan H.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.