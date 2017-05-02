Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z.(41) ile H.K.(27) arasında kavga çıktı. H.K. kavga sırasında tüfekle havaya ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya girdiği ileri sürülen Ö.Y.(32) karnından ve sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. B.Z. de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Ö.Y.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen B.Z. ile olayda tüfek kullanan H.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kavgada araya girdi, bıçakla ağır yaraladı
02.05.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi kavga sırasında araya giren adamı bıçakla ağır yaraladı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z.(41) ile H.K.(27) arasında kavga çıktı. H.K. kavga sırasında tüfekle havaya ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya girdiği ileri sürülen Ö.Y.(32) karnından ve sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. B.Z. de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Ö.Y.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen B.Z. ile olayda tüfek kullanan H.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : samsun,kavga,bıçaklı kavga,haberler,
469710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469710.aspx
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