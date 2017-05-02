Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 3. sınıf öğrencisi Pınar Kahya’nın yaptığı eserler göz kamaştırıyor. İlginç seramik çalışmalara imza atan genç kadın, çamura şekil vererek onlarca ev figürleri yaptı. Yaptığı çalışmalarla görenleri hayran bırakan üniversite öğrencisi, kendi eserlerinden oluşan bir sergi açmayı hedefliyor. Lise yıllarından itibaren resim ve el sanatıyla uğraştığını belirten Pınar Kahya, “Seramiğe olan ilgim nedeniyle bir sergi açmaya karar verdim. Yaklaşık 6 aydır çamurlar üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yaptığım çalışmalarda daha çok eski çağlardaki ev figürlerini tercih ediyorum. Ham maddemiz tamamıyla çamurdur. Çamurla evler yaparak onları renklendirip ışıklandırma çalışması yapıyorum. Ben aslında çamurla neler yapılabileceğini topluma göstermek istiyorum. Çok zaman alan bir iş ancak güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 19 tane çalışma yaptım. Bazı çalışmalarım birkaç gün bazılarını yapmak ise haftalar sürüyor. İyi bir çalışma yapabilmek için bazen eve gitmeyip okulda kaldığım günler bile oluyor” dedi.

