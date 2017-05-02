Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Sezer G. (20) ile 6 aylık hamile olan karısı Hivdar G. (19) Diyarbakır’dan otomobil ile Adana’ya gelmek üzere yola çıktı. Ceyhan ilçesinde uygulama yapan polis otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunmadı. Narkotik ekiplerinin köpeği çantaya tepki verince, çantadaki detaylı aramada 2.5 kilo toz esrar ele geçirildi. Karı koca emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.