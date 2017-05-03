Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte, dahi çocuklar birbirinden önemli sunumlar yapacaklar. TÜZDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğazhisar Eğitim Kurumları işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, STEM (Bilim Teknoloji Mühendislik Matematik) Laboratuvarları’nda yetişen dahi çocuklar da birbirinden iddialı projelerini sergileyecekler. Minik mucitler; Telefonla Kontrol Edilen Araba, Sesle Çalışan Lamba, Otomatik Mama Kabı, Mini Akıllı Ev, Mesafe Sensörlü Oyun Konsolu ve Lego Çay Makinesi gibi ilginç bilim projeleriyle medyanın karşısına çıkacak.

UZMANLARDAN EĞİTİMCİLER VE AİLELERE ALTIN BİLGİLER

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü”nde yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yapılacak sunumlarda hem eğitimcilere hem de dahi ve üstün zekalı çocukların ailelerine önemli bilgiler aktarılacak.