Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, akşam saatlerinde ani bastıran sağanak yağış kenti teslim aldı. Yaklaşık yarım saat yağan yağmur, birçok iş yerini basarken, Denizli-İzmir karayolunun Hal Kavşağı Mevkisinde yaklaşık 500 metrelik alanı gölete çevirdi. İkinci sanayi sitesinde yaklaşık 30-40 dükkan su altında kaldı. Dükkanda malzemeleri su altında kalan esnaflar, eşyalarını suyun içerisinden kurtarmaya çalıştı. Suyun bastığı dükkan sahipleri iş yerlerinden kendi imkanlarıyla su tahliyesini yaparken esnaflar, dükkanlarının her yağmurda bu şekilde zarar gördüğünü, buna yetkililerin önlem almasını istedi, maddi zararlarının olduğunu söyledi.



“POLİS MEMURU ÇOCUĞUYLA BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU"

Yol çalışmalarının sürdüğü Hal Kavşağında, polis memuru C.T., oğlu C.T.’yi spor salonundan alarak eve gitmek istediği sırada yağmur bastırdı. Sağanak yağmur nedeniyle su dolan çukuru fark edemeyen polis memuru, 20 K 8450 plakalı otomobiliyle çukura düştü. Bir anlık şokun ardından harekete geçen baba C.T., oğlu 16 yaşındaki C.T., ile birlikte suyun içine yarıya kadar gömülen aracın bagaj kısmında kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Daha sonra çocuğun annesi olay yerine gelerek, oğlunu eve götürdü.



Durumu fark edemeyen başka bir otomobil karşı istikametten gelerek çukurun yanındaki çamura saplandı.

Denizli-İzmir karayolu Denizli istikameti gölet dönerken, yolda araçlar kaldı, içindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Görevliler yolun kenarındaki logar kapaklarını açarak, su tahliyesini yapmaya çalıştı. Yolda kalan bazı araçlar çekicilerle çekilerek kurtarıldı.