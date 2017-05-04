Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı olmadı.
 