Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı olmadı.
Hatay'da 3.8 şiddetinde deprem oldu
04.05.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler : Hatay,
470223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470223.aspx
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