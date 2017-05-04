Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı olmadı.

