Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, geçtiğimiz hafta Maltepe Cezaevi’ne 100 araçlık bir konvoyla gelmiş ve 10 aylık cezası nedeniyle cezaevine girdiği yönünde cezaevinin önünde bir açıklama yapmıştı. Lüks araçlarla cezaevine giriş yapan Çerkez Cengiz’in bu yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı. Polise gelen bir ihbarla Çerkez Cengiz’in evinde arama kararı çıktı ve Çerkez Cengiz, evinde 2 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ile gözaltına alındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım polis merkezine getirilen Cengiz Şıklaroğlu, ifadesi alındıktan sonra Adliye’ye sevk edildi. Çerkez Cengiz’in çevresine gözdağı vermek için böyle bir yola başvurduğu, cezaevine gelen araçaların kiralandığı ve gelen adamların ise para ile tutulduğu öğrenildi. Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorularına “Denetimli serbestlikten yararlandım” dedi.