Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eshab-ı Kiram’dan olan Abdurrahman Gazi’nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ’gizemli yol’da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.

Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Durum ’Abdurrahman Gazi’nin kerameti’ olarak yorumlarnırken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında yokuş aşağı olduğunu söylüyor.

