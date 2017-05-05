Eshab-ı Kiram’dan olan Abdurrahman Gazi’nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ’gizemli yol’da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.
Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Durum ’Abdurrahman Gazi’nin kerameti’ olarak yorumlarnırken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında yokuş aşağı olduğunu söylüyor.
'Gizemli yolun’ sırrı ortaya çıktı
05.05.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan ‘gizemli yol’un sırrı ortaya çıktı.
Eshab-ı Kiram’dan olan Abdurrahman Gazi’nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ’gizemli yol’da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,palandöken,
470663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470663.aspx
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