Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mühendisler ile Meşelik sokaklarının kesişiminde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 T 3023 plakalı takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taksinin sahibi olduğunu belirten Necati Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının aracın teyp kısmındaki elektrik aksamından çıktığını ve sonradan aracı sardığını ifade etti.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.