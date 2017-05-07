Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıldır Gölü etrafında bulunan dağların karı erimedi. Bugünler de yağan yağmur ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede yüksek kesimlerde arazisi bulunan köylü sakinleri daha ekimlerini yapamadı. Murat Avcı isimli köylü sakini, “Mayıs 2017 Çıldır Gölü’nün yüksek kesimlerinde kar var. Hava soğuk, rüzgar var. Henüz Kars’tan kış gitmiş değil." dedi.Öte yandan Çıldır Gölüne giden vatandaşlar dağlarda gördüğü karın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla selfie yapıyor.