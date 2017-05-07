Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükada iskelesinde çıkan kavgada, kopan kulağı martı kapınca olan 25 yaşındaki Eyüp Çelik’e oldu... Kulağı koparan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 29 Temmuz’da meydana gelen olayın mağduru özel güvenlik görevlisi Eyüp Çelik'in tartıştığı Danyal Tolgahan Alparslan tarafından ısırılarak koparılan kulağını iskeledeki martı kaptı.



ISIRAN BÖYLE DEDİ: BİR ŞAHIS TİP TİP BAKIYORDU

Hürriyet'te yer alan habere göre olaydan sonra iskelede polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, savcılık ifadesinde “kulağı ısırdığını” itiraf etti. Seyrek savunmasında, “Sevgilim ve kız kardeşim ile Almanya’dan gezmeye geldik. Olay günü tartışıyorduk. Bir şahıs tip tip bakıyordu. Bana müdahale ederek elindeki dondurmayı yüzüme fırlattı. Kaburgalarıma vurdu, üzerine atladım ve ikimiz birden yere düştük. Hâlâ vuruyordu, o sırada kulağı tam ağzıma değiyordu. Kendimi kurtarmak için ısırdım, asıl beni darp ettiği için ben şikâyetçiyim” dedi. Seyrek, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin Almanya’ya döndüğü belirlendi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında “Yüzde sabit iz kalacak sekilde yaramala” ve “basit yaralama” suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle, olayda kulağını kaybeden Eyüp Çelik hakkında ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İlk duruşma, 11 Mayıs Perşembe günü görülecek.