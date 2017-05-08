Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Sinop’a seyir halinde olan Bekir Şimşek’in(61) kullandığı pikap, Boyabat-Sinop yolunun 46. kilometresi Tangal köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Bekir Şimşek(61) ile eşi Gülzade Şimşek’in(56) durumunun ağır olduğu, Ayhan Şimşek’in(34) ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.