Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çamsarı Mahallesi Kürtnasır mevkisinde 3 arkadaşıyla balık tutmaya giden Cumhur Şanverdi (32) kanala düştü. Şanverdi'nin sudan çıkamaması üzerine arkadaşları güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, Şanverdi'yi kanaldan çıkardı. Hayatını kaybettiği tespit edilen Şanverdi'nin cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.