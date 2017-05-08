Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde dün akşam meydana geldi. 59 yaşındaki Veysel Keskin ile yeğeni Ali Keskin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süre önce tartıştı. İkili arasında bu nedenle dargınlık oluştu. Yakınları ikiliyi barıştırmak amacıyla dün akşam biraraya getirdi. Ancak amca ile yeğen arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Keskin, iddiaya göre yanında bulunan tabancayı çekerek amcası Veysel Keskin'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Veysel Keskin olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali Keskin'in yakalanması için jandarma çalışma başlattı.