Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bergama'da cinayet ve terör örgütü adına para toplamak dahil 8 ayrı suçtan aranan Veysel Eketiren'in, hırsızlık yapma amacıyla Kuşadası'NA geldiğini öğrenen polis çalışma başlattı. Yeri belirlenen Eketiren dün saat 22.30'da, çarşı merkezinde durduruldu. Polise Fırat Tekin adına düzenlenmiş sahte kimlik gösteren Veysel Eketiren gözaltına alındı. Karakolda yapılan parmak izi incelemesi ile şüphelinin Veysel Eketiren olduğu kesinleşti. Sorgusu süren Eketiren'in adliyeye sevk edileceği bildirildi.