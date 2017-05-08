Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki balık ölümlerinin nedeni henüz netlik kazanmadı. İlçede daha önce de yunus balığı ölüsü bulunduğunu belirten Timur Arslan, 10 tane yunus balığının 2 hafta önce barınağın içinde yüzdüğünü anlattı. Arslan, "2 hafta önce yolunu şaşıran yunus balıklarının barınağın içine girdiğini gördük. Bu yunuslardan 2 tanesi ölmüş ve karaya vurmuştu. Yunuslar denize açılmak istiyordu ama barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamadılar. Bugün ise 3 Yunus balığının daha öldüğünü gördük. Burada hala 5 tane daha yunus balığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karadeniz’e çıkamadıkları için sürekli yunus balığı ölümleri meydana geliyor. Bu konu basına yansıdığı halde şu ana kadar çevrecilerden incelemeye gelen olmadı. Yoksa hepsi burada ölecekler" diye konuştu.