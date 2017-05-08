Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, beş gün önce Zara ilçesine bağlı Baharşeyh köyünde boynuna kene yapışması sonucu rahatsızlanan Yusuf Bozok, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında tedaviye alınan Bozok, kurtarılamadı. Bozok'un cenazesi ailesi tarafından alınarak Baharşeyh köyünde toprağa verildi.