Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Leman Sudağ, babası gibi küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kayınpederi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sürü Yönetim Elemanı programına katılarak sertifika aldı. Sertifikalı çoban olmasıyla kendilerine ait 500 küçükbaş hayvana çobanlık eden Sudağ, modern görünümüyle de dikkat çekiyor.

"SEVEREK YAPTIKTAN SONRA HİÇBİR İŞ ZOR DEĞİL"

Hayvan sevgisinin küçük yaşlardan geldiğini belirten Sudağ, sertifikalı çobanlık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Babam da kayınpederim de küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. 2014 yılında kayınpederimle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ’Sürü Yönetim Elemanı’ programına katıldım ve belgemi aldım. Çobanlık sertifikamı aldıktan sonra zaman zaman 500 küçükbaş hayvanımızı gütmeye geliyorum."

Sürüyü sağlıklı bir şekilde çoğaltmak istediklerini ve küçükbaş hayvancılığın getirisinin çok olduğunu söyleyen Sudağ, "Severek yaptıktan sonra hiçbir iş zor değil" dedi.

"AĞAÇ GÖLGESİNDE RADYOMU DİNLİYORUM"

Sürü otlarken ağacın gölgesinde eline radyosunu alıp güzel bir şarkı eşliğinde kafa dinlediğini kaydeden Sudağ, "En güzel keyif bence bu. Zaman zaman 3 yaşındaki kızım Göksu’yu da temiz hava alsın diye yanımda getiriyorum. Güneş gözlüğü, güneşe bakamadığım için çobanlık yaparken vazgeçilmez aksesuarım. Spor ayakkabılarımı da rahat olduğu için giyiyorum. Bana ’modern çoban’ denilebilir. Sürüyü güttükten sonra ev hanımlığı başlıyor. Evin pek çok işi de bana bakıyor ama hepsine yetişiyorum. Hayatımdan memnunum" diye konuştu.

"EĞİTİM ŞART"

Sürü yönetmek için eğitim almanın önemine vurgu yapan Sudağ, şunları söyledi:

"Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kadınlar da bence bu belgeyi alsınlar, ihmal etmesinler. Ben eğitim almadan önce pek çok konuyu bilmiyordum. Kaç çeşit hastalık var, hangi otlar zararlı, hamile olanlar hangi otları yememeli, doğum anında ne yapılmalı, hepsini eğitimlerle öğrendim."