Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde içi boş ve pimi olmayan el bombası bulundu.



İstanbul'dan Samsun'a gelen Ahmet Songül, terminal girişindeki polis arama noktası yakınlarında bulunan çiçekliğin önünde el bombası görünce durumu polise bildirdi.



Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, el bombasının dökümden yapıldığı, içinin boş olduğu ve piminin bulunmadığı tespit edildi.



El bombası incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.