Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta Katip Kasım Mahallesi'nde kağıt toplayıcısı tarafından çöp konteynerinde bavul içinde cesedi bulunan Özbek uyruklu İnomova'nın katil zanlısı olduğu ileri sürülen Yılmaz Y'yi yakaladı. İnomova'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Yılmaz Y'nin ifadesinde, evli olduğunu ve maktul kadın ile bir süredir ilişki yaşadığını, birlikteliklerini eşine anlatmakla kendisini tehdit ettiği için cinayeti işlediğini iddia ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Yılmaz Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.