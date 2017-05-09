İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta Katip Kasım Mahallesi'nde kağıt toplayıcısı tarafından çöp konteynerinde bavul içinde cesedi bulunan Özbek uyruklu İnomova'nın katil zanlısı olduğu ileri sürülen Yılmaz Y'yi yakaladı. İnomova'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Yılmaz Y'nin ifadesinde, evli olduğunu ve maktul kadın ile bir süredir ilişki yaşadığını, birlikteliklerini eşine anlatmakla kendisini tehdit ettiği için cinayeti işlediğini iddia ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Yılmaz Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih'teki cinayetin zanlısı yakalandı
09.05.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te çöp konteynerinde cesedi bulunan Özbek uyruklu Dildora İnomova'nın (35) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Etiketler : fatih,cinayet,zanlı,yakalandı,
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