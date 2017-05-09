Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçiören Belediyesi’ne bağlı Huzurevi’nde 1 sene önce tanışıp evliliğe karar veren Astsubay emeklisi İsmet Büyükyıldız ve Hatice Ulucan Keçiören Belediyesi tarafından kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

4 oğlu ve 6 torunu olan İsmet Büyükyıldız, “Oğullarım, gelinlerim çalışıyor gelemediler. Evlenmeye karar verdik, mutluyuz” ifadelerini kullanırken, Hatice Ulucan ise, “Burada tanıştık, evlenmeye karar verdik, mutluyuz” diye konuştu.

Çiftin nikah törenleri damat halayı, halk oyunları ile renkli gösterilere sahne oldu. Huzurevi sakinleri İsmet Büyükyıldız ve Hatice Ulucan’ın nikah törenlerinde gönüllerince eğlenerek yeni çiftin mutluluklarına şahit oldu. Çift, nikahın ardından kendilerine tahsis edilen odada yaşamaya devam edecek.