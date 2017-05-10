Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da yaşayan ve haftanın 3 günü 6 saat diyalize girmek zorunda kalan 24 yaşındaki Kolçak, 5 yıl önce böbrek nakli için Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

Yıllarca uygun donör bulunamadığı için böbrek nakli yapılamayan Gülnur Kolçak, umudunu kaybetmedi. Merkezden yaklaşık 15 gün önce gelen haberle sevinen Kolçak, Tokat'ta kadavradan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen bir böbrek bulunduğu haberini aldı.Yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Gülnur Kolçak, ameliyata alındı. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı operasyonla böbrek nakledilen Kolçak, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Gülnur Kolçak, yaklaşık 5 yıllık bekleyişin ardından yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, organ nakli sonucu diyalize bağlı kalmaktan kurtulduğunu söyledi.



Nakil öncesi uzun süre diyalize girmek zorunda kaldığı için yıllarca sağlık sorunu yaşadığını dile getiren Kolçak, "5 yıl boyunca haftada 3 gün diyalize giriyordum. Artık diyalize girmekten bıkmıştım. Tam umudumu kesmiştim ama aniden gelen bir haberle çok sevindim." dedi.



Gülnur Kolçak, 7 yıldır evli olduğunu ve hastalığı nedeniyle gebe kalmasının hekimlerce riskli karşılandığını anlatarak, "Diyalize girdiğim için doktorlar çocuk doğurmama izin vermiyordu. Şu an böbreğim oldu. Tek hayalim ilerleyen zamanda tamamen sağlığıma kavuştuğumda çocuk sahibi olmak." diye konuştu.



- "Uzun zamandır hayalimiz bir çocuğumuzun olmasıydı"

Kolçak'ın eşi Enver Kolçak da eşinin böbrek nakli yapıldığına çok sevindiğini belirterek, şöyle devam etti: "Daha önceden eşim diyalize giriyordu. Hayatımızın tadı kalmamıştı. Uzun zamandır hayalimiz bir çocuğumuzun olmasıydı. İnşallah eşim tamamen sağlığına kavuştuğunda hayalimizi gerçekleştireceğiz. Çocuğumuz kız olursa ismini 'Elanur', erkek olursa 'Fırat' koycağız."