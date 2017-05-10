Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan polis merkezine 50 metre mesafedeki bir çay ocağında oturan 3 kişi ile yanlarına gelen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki gruptakiler yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak merkezden çıkan polisleri gören şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silahlı kavganın, polis merkezine yapılan terör saldırısı sanılması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki boş kovanları inceleyen polis ekipleri, kimsenin yaralanmadığı silahlı kavganın alacak meselesi yüzünden, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıktığını belirledi. Ekipler çevrede yaptığı araştırmada silahlı kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Kavga sonrası kaçan 2 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.