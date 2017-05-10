Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Mayıs günü yaşandı. İddialara göre, 28 yaşındaki H.Y., Beycuma Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na tel örgüleri üzerinden içerisinde 56 adet uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen poşeti atarak olay yerinden kaçtı. Olayda kullanılan aracın plakasını incelemeye alan ekipler; aracın üzerine kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. isimli kadına ikamet ettiği Kilimli ilçesinde ulaştı. Yapılan incelemede aracın S.Y. isimli kadının oğlu H.Y. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri firari şüpheli H.Y. ve olayda kullanılan aracın yakalanması için çalışmasını derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda aracı kullanan H.Y.'nin, 25 yaşındaki R.B. isimli kadın ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.B., ifadesinde cezaevinde tutuklu bulunan 34 yaşındaki İ.E.'nin kendisini telefon ile arayarak uyuşturucu nitelikli hap temin ederek cezevine gizliden sokmasını istediğini anlattı. Jandarma, R.B.'nin yanı sıra olaya karışan H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. R.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 8 ayrı suçtan yakalaması olduğu öğrenilen H.Y., yapılan takip sonucu dün gece 22.00 sıralarında Kozlu ilçesinde saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araç ise yol kenarına park edilmiş halde bulundu. Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor. Cezaevinde bulunan tutuklu İ.E. hakkında da işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.Y. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.