Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi İlçesi Eski Karaman Mahallesi'nde yaşayan Müberra Beleş, geçen 28 Nisan günü evinin mutfağındaki doğalgazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ağır yaralandı. Komşuları tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk annesi Müberra Beleş dün yaşamını yitirdi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan talihsiz kadının cenazesi Bursa'nın Mudanya İlçesi Trilye Mahallesi’nde toprağa verildi. Yakınları verdikleri ifadede, Müberra Beleş'in evinin mutfağında doğalgaz kaçağı olduğunu bildiğini bir süre önce bunu tamir ettirdiğini, buna rağmen patlamanın meydana geldiğini söylediler. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.