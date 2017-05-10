Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.
Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 Suriyeli, işlemlerinin ardından Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde hazır bekletilen minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Öte yandan çeşitli malzeme taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.
Yoğunluk nedeniyle sınır kapısı önündeki araç kuyruğunun yaklaşık bir kilometreyi geçtiği görüldü.