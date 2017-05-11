Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saruhanlı’nın Gözlet Mahallesi’nde zeytincilik ile uğraşan 38 yaşındaki Kadir Şentürk, bahçesinde görüntülediği yılanın saldırısına uğradı. Geçtiğimiz hafta sonu ekimini yaptığı zeytin fidanlarına bakım yapmak üzere gittiği bahçesinde yılan gören Kadir Şentürk, büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen telefonuyla fotoğraf çeken Şentürk, yaklaşık 3 metrelik olduğunu ifade ettiği yılanın bir süre sonra fidanın dalına çıktığını daha sonra ise inerek ortadan kaybolduğunu söyledi. Yaklaşık iki saat sonra bahçesinde yaklaşık bir buçuk metrelik başka bir yılanla daha karşılaştığını kaydeden Şentürk, yılanı cep telefonuyla kayda aldığı sırada kendisine saldırdığını belirtti. Şentürk, "Geçen hafta sonu zeytinliğimizde çalışma yaparken bir yılan gördüm.

Uzun zamandan beri o büyüklükte bir yılan görmemiştim. O arada yılan otluk kısma doğru gitmeye çalıştı, önüne geçip engelledim. Biraz oyalandıktan sonra küçük zeytin dalına çıktı. Bu sırada fotoğraf çektim. Daha sonra yılana zarar vermeden bölgeden uzaklaştırdım. Ortalama 2 saat sonra videoya da çektiğim diğer yılanı gördüm. Onunla da biraz oyalandım. Kendisine küçük toprak parçaları attım. Kendisi benim varlığımdan rahatsız oluyordu. O ara üzerime atladı. Videoda da bu görüntü var. Biraz izledikten sonra onu da kendi haline bıraktım" dedi.



Yılanların boyutları hakkında da konuşan Şentürk, "Ağaçta fotoğrafı çekilmiş olan yılanın boyu yaklaşık 3 metre kadardı. Diğer videosu çekilmiş olan yılanın ise tahminen bir buçuk metre civarındaydı" ifadelerini kullandı.