Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Derya ve Sedat Taş çiftinin erkek bebeği dünyaya geldi. Kalbinde ritm bozukluğu tespit edilen bebeğin, normal bebeklerde dakikada 120 kez atması gereken kalbinin 40 kez attığı belirlendi. Acilen ameliyatı alınması gerektiği belirtilen bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.



Yaşamının ilk gününde ameliyat oldu

Dünyaya geldiği ilk günde ilk ameliyatına giren bebeğe başarılı bir operasyon ile geçici bir kalp pili takıldı. Bebeğin ani ölüm riski önlenerek, hastanenin Yeni Doğan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Hastane Yeni Doğan Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, hastaneye müracaatın ardından bebeği kabul ederek, doğduğu günde gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatın başarı ile tamamlandığını söyledi. Pediatrik Kardiyoloji Uzman Dr. Hüseyin Yıldız ise Diyarbakır'da konulan teşhisi teyit etmelerinin ardından bebeği acilen ameliyata aldıklarını kaydetti. Yıldız, başarılı geçen ilk ameliyatla bebeğin ani ölüm riskinin önüne geçildiği vurgulayarak, ikinci gün ise yapılacak ikinci ameliyat ile bebeğe kalıcı pil takılacağını kaydetti.



Henüz ismi konulmayan bebeğin, yaşamının ikinci gününde aynı hastanede ikinci kez ameliyata alınarak, kalıcı kalp pilinin takıldığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyatla ani ölüm riskinin büyük ölçüde önlendiği, bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.