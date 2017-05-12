Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Gülşen Dede, doğuştan görme engelli kuzuya sahip çıkarak âdeta hayvanın karanlık dünyasına ışık oldu. Merkez bağlı Odun Deposu Mahallesi’nde oturan 28 yaşındaki Dede “Gözleri görmediği için sürekli yükseklerden düşüyor. Kendi başına hiçbir şey yiyemiyor, içemiyor, dolaşamıyor. Bazen yaralanıyor. Gündüzleri yanından hiç ayrılmıyorum. Evimin önündeki bahçede birlikte zaman geçiriyoruz. Bensiz hiç bir şey yapamıyor” diye konuştu.