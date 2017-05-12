Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Kadir Y. (17) yönetimindeki 11 BB 070 plakalı motosiklet ile Ormancılar Sokak üzerinde seyir halinde ilerleyen Akın Duran yönetimindeki 34 SP 1335 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Kadir Y. yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.