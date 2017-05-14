Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük hayatta herkesin belli zamanlarda vücudunda ağrılarla karşılaştığını belirten uzmanlar, bu ağrıların bazen bir hastalık habercisi, bazen de başlı başına sorunun kendisi olabileceğine dikkat çekti. Ağrının vücut alarm sisteminin bir parçası olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Bize vücudumuzda bir rahatsızlık olduğunu ve doktora başvurmamız gerektiğini söyler. Ağrının nedeni basit bir kas spazmı olabileceği gibi romatizmal bir hastalık, kas sistemindeki bir zorlanma ya da mekanik bir problem, iltihabi bir durum hatta kanser bile olabilmektedir" dedi.



Ağrının subjektif bir belirti olduğundan doğru değerlendirmek, hastanın ifadesine güvenmek ve hastanın ağrısını ciddiye almak gerektiğini ifade eden Şahabettinoğlu, "Ağrının yeri, yayılımı, sıklığı, süresi, şiddeti, ağrıya eşlik eden başka belirtiler, arttıran ve azaltan nedenler ayrıntılı olarak sorulup öğrenilmelidir. Özellikle ağrının hareketle ilişkisi önemlidir. Başta ankilozan spondilit (AS) gibi omurgayı etkileyen çeşitli romatizmal hastalıklarda da bel ağrısının görülmesi sebebiyle bu hastalıkların, bel fıtığı ile ayırıcı teşhisi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Bazen sadece bel MR’ına bakıp bel fıtığı teşhis ve tedavisi yapıldığı uyarısında bulunan Şahabettinoğlu, "Bu durumda da yanlış teşhis ve tedavi sorunlara yol açacaktır. Her hastanın konunun uzmanı bir hekimce değerlendirilip detaylı bir fizik muayene ve tetkiklerle teşhis ve tedavi yoluna gidilmesi önemlidir. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde kontrol altına alınabilir. Böylece hastaların yaşam kaliteleri korunabilir. Hastanın yapılan fizik muayenesinin ve MR görüntülerinin incelenmesi sonucunda bel fıtığı ya da boyun fıtığı teşhisi konulduğunda yüzde 98 elle tedavi yöntemiyle iyileşebilir" dedi.