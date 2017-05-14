Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü münasebetiyle, şehit Ayşe Aykaç’ın Çengelköy Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törende konuşan Hızır, “Bir toplumu inşa eden en önemli unsurların başında şüphesiz ki kadınlar ve anneler gelmektedir. Anneler bir bireyi yetiştirirken, onun hayatına yön verirken sadece kendi çocuğunu yetiştirmiş olmuyor. Yaşamış olduğu çevrenin, doğanın, teknolojinin, bilimin ve siyasetinde geleceğini inşa ediyorlar” dedi.

ROLLERİ BÜYÜK

Şehit Ayşe Aykaç’ın eşi, çocukları, AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları, mahalle teşkilatları, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı törende “Bir insanın hayatındaki şüphesiz ki ilk öğretmeni annesidir” vurgusu yapan Hızır, “Ona hayata dair kimliğinin ve kişiliğinin oluşmasına dair ilk şekli veren anneleridir. Seyit Kutup ’un ifadesiyle toplumun yarısını kadınlar teşkil eder, diğer yarısını da onlar inşa eder. Bin 500 yıllık Kadim İslam Medeniyetinde kadınların ve annelerin rolü büyüktür. Tarihin akışının değişiminde büyük

fedakârlıklarla kadınlar ve anneler önemli roller almıştır. İnancını özgürce yaşamak için ideallerinden vazgeçmeyen cesaret ve dirayet timsali Hz. Sümeyye ile medeniyetimizde kadınlar rol almaya başlamıştır” diye konuştu.

BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

Yakın tarihimizden de örnekler veren Hızır, “Milli Mücadelemizde, topraklarımızı bölmek, milletimizi yok etmek maksadıyla Anadolu’ya gelen emperyalistlere karşı dik bir duruş sergileyen milli mücadelenin önemli unsurları olan Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Şerife Bacıyı, Erzurumlu Kara Fatma Hatunu ve daha nicelerini saymakla bitiremeyiz. Milletimizin ortaya koymuş olduğu bu asil duruş tarihin her döneminde ortaya çıkmıştır. Çünkü bu milletimizin ruhuna nakşedilen bir haslettir. Ve bugün burada toplanmamıza vesile olan milletimizin içerisinden çıkmış, vatan, millet ve ümmet sevdalısı yiğit bir hanım efendinin kabrinin başındayız. O 15 Temmuz günü, Hazreti Sümeyye’ce, HazretiAyşe’ce, Nene Hatun gibi bir duruş sergileyerek vatanına göz diken hainlere karşı sokağa çıkmış ve şehadete kavuşmuştur. Şehit Ayşe Aykaç’a ve 249 şehidimize millet olarak çok şey borçluyuz” açıklamasını yaptı.

RUHU ŞAD OLSUN

Hızır konuşmasını şöyle tamamladı: “ Bugün günlerden “Anneler Günü”. Elbette 15 Temmuzda en büyük mücadeleyi ortaya koyan Üsküdar’ımızda en ön safta, şehadete eren annemiz, Şehit Ayşe Aykaç’ı anmadan geçemedik. Çünkü o son ‘100 yılın deyim yerindeyse en fedakâr annesidir.’ Kendi çocuğunu kötülüklerden korurcasına cesurca vatanını koruyan ve 80 milyon kardeşini korurken şehit olan Ayşe Aykaç ve rahmeti rahmana kavuşan tüm annelerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ayşe Aykaç’ın yaşarken 3 evladı vardı. Ama artık onun milyonlarca evladı ve kardeşi vardır. Ruhun şad olsun.”